Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 05 марта 2017
Колорадо
05.03.2017, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
52'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
79'
Желтая карточка
О. Камара
Желтая карточка
С. Кронин
75'
Желтая карточка
Д. Пауэрс
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Баджи
52'
14'
Желтая карточка
К. Тирни
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
18
Зак МакМат
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
4
Марк Бач
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
22
Майк Азира
ЛП
33
Харед Уоттс
ЦП
8
Диллон Пауэрс
АП
6
Сэм Кронин
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нью-Инглэнд Революшн
55
Коди Кроппер
ВР
8
Крис Тирни
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
77
Диего Факундес
ЛП
12
Скотт Калдуэлл
ОП
24
Ли Нгюйен
ЦП
17
Хуан Агудело
АП
22
Келин Роу
ПП
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Колорадо
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
4-3-1-2
18
МакМат
44
Сьеберг
4
Бач
94
Хаестон
15
Миллер
22
Азира
33
Уоттс
6
Кронин
8
Пауэрс
14
Баджи
9
Дойл
2-1-3-1-1
55
Кроппер
8
Тирни
88
Фаррелл
12
Калдуэлл
22
Роу
24
Нгюйен
77
Факундес
17
Агудело
9
Камара
Остались в запасе
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
23
Бобби Барлинг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
27
ДжиВон Уотсон
ЦЗ
28
Лондон Вудберри
ЦЗ
16
Дайго Кобаяши
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Колорадо - Нью-Инглэнд Революшн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Нью-Инглэнд Революшн
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+