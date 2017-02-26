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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 26 февраля 2017
Манчестер Юнайтед
26.02.2017, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок Лиги, Финал
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
19'
З. Ибрагимович
38'
Д. Лингард
87'
З. Ибрагимович
45+1'
М. Габбиадини
48'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
90'
Замена
Д. Родригес
️️️️
С. Дэвис
Замена
М. Феллайни
️️️️
А. Марсьяль
90'
ГОЛ! 3:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Эррера
87'
83'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
М. Габбиадини
77'
Замена
С. Буфал
️️️️
Д. Тадич
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Д. Лингард
77'
56'
Желтая карточка
Н. Редмонд
48'
ГОЛ! 2:2!
М. Габбиадини
Замена
М. Кэррик
️️️️
Х. Мата
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Д. Лингард
41'
40'
Желтая карточка
Д. Стивенс
ГОЛ! 2:0!
Д. Лингард
Пас отдал
М. Рохо
38'
Желтая карточка
А. Эррера
24'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
19'
18'
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Стивен Дэвис
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Саутгемптон
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
5
Рохо
3
Байи
6
Смоллинг
21
Эррера
8
Погба
25
Валенсия
77
Лингард
64
Мата
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
4-4-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
Йошида
5
Стивенс
5
Бертранд
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
10
Дэвис
10
Тадич
11
Габбиадини
9
Марсьяль
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
16
Кэррик
16
Кэррик
64
Мата
77
Лингард
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
77
Лингард
10
Тадич
17
Буфал
17
Буфал
10
Тадич
10
Дэвис
16
Родригес
16
Родригес
10
Дэвис
11
Габбиадини
7
Лонг
7
Лонг
11
Габбиадини
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Уэмбли
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