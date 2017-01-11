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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
ПСЖ - Метц
ПСЖ - Метц: обзор матча 11 января 2017
ПСЖ
11.01.2017, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Метц
27'
Т. Силва
72'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПСЖ - Метц
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Э. Кавани
80'
Замена
Т. Мотта
️️️️
М. Верратти
77'
73'
Замена
Д. Ривьерес
️️️️
И. Баллиу
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
72'
59'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
Т. Вион
41'
Желтая карточка
Г. Милан
ГОЛ! 1:0!
Т. Силва
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
6
Крис Филлипс
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
5
Гидо Милан
ЛП
11
Опа Нгетт
ЛВ
24
Рено Коад
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
13
Франк Синьорино
АП
15
Тибо Вион
ПП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Бенуа Тавено
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Метц
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-2-1-2
23
Ареоля
17
Максвелл
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
6
Верратти
12
Рабьо
11
Ди Мария
10
Кавани
28
Нкунку
3-3-3-1
1
Дидийон
20
Баллиу
5
Фалет
6
Филлипс
15
Вион
24
Коад
5
Милан
91
Мойе
13
Синьорино
11
Нгетт
13
Диалло
6
Верратти
8
Мотта
8
Мотта
6
Верратти
10
Кавани
8
Матюиди
8
Матюиди
10
Кавани
20
Баллиу
18
Ривьерес
18
Ривьерес
20
Баллиу
15
Вион
9
Эрдинг
9
Эрдинг
15
Вион
Остались в запасе
ПСЖ
Метц
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Бенуа Тавено
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Оберхаузер
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Бенуа Тавено
Статистика матча ПСЖ - Метц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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