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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 11 января 2017
Ювентус
11.01.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Аталанта
22'
П. Дибала
34'
М. Манджукич
75'
М. Пьянич (П)
72'
А. Конко
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ювентус - Аталанта
90'
Желтая карточка
Р. Фройлер
82'
Замена
А. Гомес
️️️️
М. Д'Алессандро
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
М. Пьянич
82'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Пьянич
75'
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Конко
64'
Желтая карточка
Р. Толой
Замена
М. Пьяца
️️️️
П. Дибала
62'
60'
Замена
️️️️
А. Грасси
45'
Замена
А. Конко
️️️️
Я. Куртич
Замена
С. Стураро
️️️️
К. Маркизио
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
34'
29'
Желтая карточка
А. Грасси
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
33
Нето
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Ювентус
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
3-4-2
33
Нето
15
Барцальи
24
Ругани
2
Лихтштайнер
27
Асамоа
15
Пьянич
10
Маркизио
10
Эрнанес
21
Дибала
9
Манджукич
3-2-3-1-1
1
Бериша
23
Кальдара
2
Толой
13
Конти
5
Масиелло
37
Спинаццола
27
Куртич
33
Грасси
8
Фройлер
77
Д'Алессандро
37
Петанья
15
Пьянич
19
Бонуччи
19
Бонуччи
15
Пьянич
10
Маркизио
27
Стураро
27
Стураро
10
Маркизио
21
Дибала
7
Пьяца
7
Пьяца
21
Дибала
27
Куртич
25
Конко
25
Конко
27
Куртич
77
Д'Алессандро
10
Гомес
10
Гомес
77
Д'Алессандро
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
30
Давиде Басси
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
28
Сами Хедира
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
30
Давиде Басси
ВР
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
98
Кристиан Капоне
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Ювентус - Аталанта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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