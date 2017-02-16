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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Фиорентина
Боруссия М - Фиорентина: обзор матча 16 февраля 2017
Боруссия М
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Фиорентина
44'
Ф. Бернардески
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фиорентина
Желтая карточка
К. Крамер
90'
+2
86'
Замена
Н. Томович
️️️️
К. Тельо
77'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Н. Калинич
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
77'
Замена
Ю. Корб
️️️️
Ф. Джонсон
77'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Янчке
65'
64'
Желтая карточка
М. Бадель
64'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Ф. Бернардески
59'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
44'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бернардески
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-1-2-3
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
23
Вестергор
24
Янчке
23
Крамер
19
Джонсон
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
2-5-2-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
6
Валеро
47
Бадель
15
Весино
15
Санчес
15
Оливера
10
Бернардески
37
Тельо
9
Калинич
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
19
Джонсон
4
Корб
4
Корб
19
Джонсон
24
Янчке
18
Дрмич
18
Дрмич
24
Янчке
37
Тельо
4
Томович
4
Томович
37
Тельо
10
Бернардески
41
Кристофоро
41
Кристофоро
10
Бернардески
9
Калинич
15
Бабакар
15
Бабакар
9
Калинич
Остались в запасе
Боруссия М
Фиорентина
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Боруссия М - Фиорентина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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