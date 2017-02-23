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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - Боруссия М
Фиорентина - Боруссия М: обзор матча 23 февраля 2017
Фиорентина
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 4
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Боруссия М
16'
Н. Калинич
29'
Б. Валеро
44'
Л. Штиндль (П)
47'
Л. Штиндль
55'
Л. Штиндль
60'
А. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Боруссия М
80'
Замена
Т. Штробль
️️️️
М. Дауд
76'
Желтая карточка
Л. Штиндль
73'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
Й. Хофманн
67'
Желтая карточка
К. Крамер
Замена
Х. Бабакар
️️️️
М. Бадель
64'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Ф. Бернардески
64'
60'
ГОЛ! 2:4!
А. Кристенсен
Пас отдал
Й. Хофманн
55'
ГОЛ! 2:3!
Л. Штиндль
Пас отдал
Й. Хофманн
47'
ГОЛ! 2:2!
Л. Штиндль
44'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Штиндль
Желтая карточка
М. Оливера
43'
ГОЛ! 2:0!
Б. Валеро
29'
27'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Т. Азар
Желтая карточка
М. Весино
23'
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Ф. Бернардески
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЛП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
2-5-2-1
16
Тэтэрушану
2
Гонсало
13
Астори
15
Оливера
47
Бадель
15
Весино
15
Санчес
6
Валеро
14
Кьеза
10
Бернардески
9
Калинич
4-1-1-3-1
1
Зоммер
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
17
Вендт
23
Крамер
81
Дауд
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
7
Хофманн
10
Бернардески
72
Иличич
72
Иличич
10
Бернардески
47
Бадель
15
Бабакар
15
Бабакар
47
Бадель
81
Дауд
5
Штробль
5
Штробль
81
Дауд
7
Хофманн
19
Джонсон
19
Джонсон
7
Хофманн
9
Азар
18
Дрмич
18
Дрмич
9
Азар
Остались в запасе
Фиорентина
Боруссия М
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Паулу Соуза
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фиорентина - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Артемио Франки
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