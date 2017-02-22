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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Севилья - Лестер
Севилья - Лестер: обзор матча 22 февраля 2017
Севилья
22.02.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Лестер
25'
П. Сарабия
62'
Х. Корреа
73'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Лестер
Желтая карточка
Д. Карришу
90'
+2
88'
Замена
Д. Амарти
️️️️
М. Олбрайтон
Желтая карточка
С. Эскудеро
77'
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Дринкуотер
Замена
В. Иборра
️️️️
Х. Корреа
63'
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
Пас отдал
С. Йоветич
62'
58'
Замена
Д. Грей
️️️️
А. Муса
Замена
Д. Карришу
️️️️
К. Лангле
55'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
С. Эскудеро
25'
Пенальти не реализован!
Х. Корреа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
4
Онини Ндиди
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-2-2-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
2
Лангле
25
Мариано
14
Насри
15
Н'Зонзи
7
Витоло
7
Сарабия
9
Йоветич
32
Корреа
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Симпсон
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
4
Ндиди
4
Дринкуотер
11
Олбрайтон
26
Марез
7
Муса
9
Варди
32
Корреа
10
Иборра
10
Иборра
32
Корреа
2
Лангле
23
Карришу
23
Карришу
2
Лангле
11
Олбрайтон
12
Амарти
12
Амарти
11
Олбрайтон
7
Муса
10
Грей
10
Грей
7
Муса
Остались в запасе
Севилья
Лестер
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Севилья - Лестер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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