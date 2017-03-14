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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лестер - Севилья
Лестер - Севилья: обзор матча 14 марта 2017
Лестер
14.03.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Севилья
27'
У. Морган
54'
М. Олбрайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Севилья
Замена
Д. Амарти
️️️️
Р. Марез
90'
Желтая карточка
Р. Марез
89'
Желтая карточка
О. Ндиди
84'
80'
Пенальти не реализован!
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
К. Шмейхель
79'
Желтая карточка
Д. Варди
74'
74'
Вторая желтая
С. Насри
68'
Замена
Х. Корреа
️️️️
В. Бен-Йеддер
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
64'
59'
Желтая карточка
Витоло
ГОЛ! 2:0!
М. Олбрайтон
54'
45'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
П. Сарабия
45'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Г. Меркадо
ГОЛ! 1:0!
У. Морган
Пас отдал
Р. Марез
27'
18'
Желтая карточка
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Самир Насри
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
4
Дринкуотер
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
4-2-3-1
15
Серхио Рико
25
Меркадо
23
Рами
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
10
Иборра
7
Сарабия
14
Насри
7
Витоло
10
Бен-Йеддер
26
Марез
12
Амарти
12
Амарти
26
Марез
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
7
Сарабия
25
Мариано
25
Мариано
7
Сарабия
25
Меркадо
9
Йоветич
9
Йоветич
25
Меркадо
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Лестер
Севилья
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лестер - Севилья
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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