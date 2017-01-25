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Расписание матчей
Кубок Африки
Египет - Гана
Египет - Гана: обзор матча 25 января 2017
Египет
25.01.2017, среда, 22:00
Кубок африканских наций, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гана
11'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Египет - Гана
80'
Желтая карточка
Д. Бойе
80'
Замена
М. Вакасо
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
77'
Желтая карточка
Б. Текпетей
Замена
А. Варда
️️️️
А. Саид
76'
Желтая карточка
Трезеге
74'
72'
Замена
Б. Текпетей
️️️️
С. Тетте
Замена
Кахраба
️️️️
М. Мохсен
69'
Желтая карточка
М. Мохсен
56'
41'
Замена
Ж. Айю
️️️️
А. Гьян
ГОЛ! 1:0!
М. Салах
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
7
Ахмед Фатхи
ВР
1
Эссам Эль-Хадари
ВР
6
Ахмед Хегази
ЦЗ
2
Али Габр
ЦЗ
3
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Тарек Хамед
ОП
19
Абдаллах Саид
АП
17
Мохамед Эль-Ненни
ПП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Марван Мохсен
ЦФ
Гана
1
Брима Разак
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Энди Идом
ЦЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
23
Харрисон Аффул
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
7
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
20
Самуэль Тетте
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Египет
16
Шериф Экрами
ВР
20
Саад Самир
ЦЗ
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
11
Кахраба
ЦП
22
Амр Варда
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Гана
1
Ричард Офори Антви
ВР
16
Фатау Дауда
ВР
22
Франк Ашампонг
ЛВ
19
Эдвин Гийма
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
11
Мубарак Вакасо
ЦП
0
Бернард Текпетей
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
3-1-1-3-1
7
Фатхи
6
Хегази
2
Габр
3
Эль-Мохамади
8
Хамед
17
Эль-Ненни
7
Трезеге
19
Саид
10
Салах
9
Мохсен
3-2-1-2-2
1
Разак
2
Идом
4
Менса
21
Бойе
23
Аффул
18
Амарти
8
Агьеманг-Баду
10
Айю
7
Атсу
3
Гьян
20
Тетте
9
Мохсен
11
Кахраба
11
Кахраба
9
Мохсен
19
Саид
22
Варда
22
Варда
19
Саид
20
Тетте
0
Текпетей
0
Текпетей
20
Тетте
8
Агьеманг-Баду
11
Вакасо
11
Вакасо
8
Агьеманг-Баду
3
Гьян
9
Айю
9
Айю
3
Гьян
Остались в запасе
Египет
Гана
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
5
Томас Парти
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Остались в запасе
20
Саад Самир
ЦЗ
16
Шериф Экрами
ВР
12
Ахмед Довидар
ЦЗ
5
Ибрахим Салах
ЦП
15
Карим Хафез
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
14
Рамадан Собхи
ЦП
9
Ахмед Хассан
ЦФ
Остались в запасе
1
Ричард Офори Антви
ВР
19
Эдвин Гийма
ЦП
16
Фатау Дауда
ВР
5
Томас Парти
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
6
Африйе Аква
ЦП
22
Франк Ашампонг
ЛВ
13
Эбенезер Ассифуа
ЦФ
Статистика матча Египет - Гана
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
Главный судья:
Бакари Гассама
(Банжул)
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