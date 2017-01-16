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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Марокко
ДР Конго - Марокко: обзор матча 16 января 2017
ДР Конго
16.01.2017, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Марокко
55'
Ж. Кабананга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДР Конго - Марокко
Вторая желтая
Л. Мутамбала
81'
78'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Д. Мбокани
️️️️
С. Бакамбу
77'
Желтая карточка
Л. Мутамбала
74'
73'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Р. Сайсс
Замена
Ж. Магома
️️️️
Ж. Кабананга
71'
68'
Желтая карточка
М. Да Кошта
Замена
Л. Мутамбала
️️️️
Ф. Н'Сакаля
65'
61'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Н. Амрабат
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабананга
55'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДР Конго
1
Лей Матампи
ВР
2
Иссама Мпеко
ЦЗ
3
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Габриэль Закуани
ЦЗ
5
Марсель Тиссеран
ЦЗ
18
Мервиль Бокади
ЦП
15
Рэми Мулумба
ПП
21
Фирмин Мубеле
ЛФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
6
Жуниор Кабананга
РФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ПП
16
Нордин Амрабат
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
ДР Конго
16
Никез Кюдимбана
ВР
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
13
Ломалиса Мутамбала
ЦЗ
4
Джордан Икоко
ПЗ
10
Нискенс Кебану
ЛВ
20
Жак Магома
ЦП
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Джордан Ботака
ЦФ
19
Жереми Бокила
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
9
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
18
Амин Аттуши
ЦЗ
3
Фуад Чафик
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Файкал Файр
ЦП
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-2-3
1
Матампи
22
Мбемба
14
Закуани
5
Тиссеран
3
Н'Сакаля
2
Мпеко
18
Бокади
15
Мулумба
21
Мубеле
17
Бакамбу
6
Кабананга
4-4-2
12
Моанд
4
Да Кошта
5
Бенатиа
6
Сайсс
3
Мендиль
8
Эль-Ахмади
14
Буссуфа
17
Дирар
23
Карсела-Гонсалес
20
Бухаддуз
16
Амрабат
3
Н'Сакаля
13
Мутамбала
13
Мутамбала
3
Н'Сакаля
6
Кабананга
20
Магома
20
Магома
6
Кабананга
17
Бакамбу
9
Мбокани
9
Мбокани
17
Бакамбу
6
Сайсс
11
Файр
11
Файр
6
Сайсс
16
Амрабат
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
16
Амрабат
23
Карсела-Гонсалес
9
Эль-Араби
9
Эль-Араби
23
Карсела-Гонсалес
Остались в запасе
ДР Конго
Марокко
4
Джордан Икоко
ПЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Джордан Ботака
ЦФ
19
Жереми Бокила
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
18
Амин Аттуши
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Фуад Чафик
ПЗ
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
4
Джордан Икоко
ПЗ
16
Никез Кюдимбана
ВР
10
Нискенс Кебану
ЛВ
23
Жоэль Киассумбуа
ВР
7
Юссуф Мулумбу
ЦП
11
Джордан Ботака
ЦФ
19
Жереми Бокила
ЦФ
8
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
12
Джонатан Болинжи
ЦФ
Остались в запасе
18
Амин Аттуши
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
17
Софьян Буфал
ЛВ
3
Фуад Чафик
ПЗ
1
Яссин Буну
ВР
22
Яссин Эль Харруби
ВР
19
Мунир Оббади
ВР
13
Халид Бутаиб
ЦФ
23
Рашид Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Флоран Ибенге
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча ДР Конго - Марокко
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Амада Нампьяндраза
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