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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Словакия
Англия - Словакия: обзор матча 04 сентября 2017
Англия
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 8 тур
2 : 1
Завершен
Словакия
37'
Э. Дайер
59'
М. Рэшфорд
3'
С. Лоботка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Словакия
Желтая карточка
Э. Дайер
73'
70'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
ГОЛ! 2:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Хендерсон
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. Дайер
Пас отдал
М. Рэшфорд
37'
3'
ГОЛ! 0:1!
С. Лоботка
Пас отдал
А. Немец
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
7
Владимир Вайсс
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
11
Адам Немец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Англия
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
0
Натаниэль Чалоба
ОП
0
Джейк Ливермор
ОП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Словакия
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
21
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Харт
15
Кэхилл
16
Джонс
15
Дайер
21
Бертранд
2
Уокер
8
Хендерсон
11
Окслэд-Чемберлен
11
Рэшфорд
20
Алли
9
Кейн
3-2-3-1-1
1
Дубравка
14
Шкриньяр
4
Дюрица
3
Шкртел
2
Пекарик
15
Губочан
7
Вайсс
17
Гамшик
22
Лоботка
20
Мак
11
Немец
Остались в запасе
Англия
Словакия
0
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
8
Ондрей Дуда
АП
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
0
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Том Хитон
ВР
13
Джек Батлэнд
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
0
Джейк Ливермор
ОП
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
11
Джейми Варди
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
0
Мартин Полачек
ВР
12
Ян Новота
ВР
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
19
Юрай Куцка
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
18
Эрик Сабо
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Англия - Словакия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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