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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Англия
Шотландия - Англия: обзор матча 10 июня 2017
Шотландия
10.06.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 6 тур
2 : 2
Завершен
Англия
87'
Л. Гриффитс
90'
Л. Гриффитс
70'
А. Окслэд-Чемберлен
90+3'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Англия
90'
+5
Замена
Д. Дефо
️️️️
Д. Ливермор
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Стерлинг
ГОЛ! 2:1!
Л. Гриффитс
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Гриффитс
87'
84'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Д. Алли
Замена
К. Мартин
️️️️
И. Анья
81'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Р. Снодграсс
67'
65'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Рэшфорд
60'
Желтая карточка
Э. Дайер
45'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Замена
Д. МакАртур
️️️️
Д. Моррисон
45'
Желтая карточка
С. Браун
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
14
Кристоф Берра
ЦЗ
3
Эндрю Робертсон
ЛП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
11
Икечи Анья
ПП
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Англия
1
Джо Харт
ВР
21
Райан Бертранд
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Деле Алли
АП
8
Адам Лаллана
АП
0
Джейк Ливермор
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
20
Райан Фрейзер
ЛВ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
22
Том Кэрни
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Джеймс Форрест
ПВ
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Крис Мартин
ЦФ
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-5-1-1
21
Гордон
6
Тирни
14
Берра
4
Малгрю
3
Робертсон
17
Армстронг
7
Моррисон
8
Браун
11
Анья
7
Снодграсс
20
Гриффитс
3-2-1-3-1
1
Харт
15
Дайер
6
Смоллинг
15
Кэхилл
2
Уокер
21
Бертранд
0
Ливермор
20
Алли
8
Лаллана
11
Рэшфорд
9
Кейн
7
Снодграсс
20
Фрейзер
20
Фрейзер
7
Снодграсс
7
Моррисон
18
МакАртур
18
МакАртур
7
Моррисон
11
Анья
13
Мартин
13
Мартин
11
Анья
11
Рэшфорд
11
Окслэд-Чемберлен
11
Окслэд-Чемберлен
11
Рэшфорд
20
Алли
10
Стерлинг
10
Стерлинг
20
Алли
0
Ливермор
9
Дефо
9
Дефо
0
Ливермор
Остались в запасе
Шотландия
Англия
25
Джеймс Форрест
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
22
Том Кэрни
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
25
Джеймс Форрест
ПВ
1
Дэвид Маршалл
ВР
21
Джек Хэмилтон
ВР
4
Расселл Мартин
ЦЗ
0
Марк Рейнольдс
ЦЗ
17
Бэрри Беннэн
ЦП
19
Даррен Флетчер
ЦП
22
Том Кэрни
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
23
Том Хитон
ВР
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
0
Бен Гибсон
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Шотландия - Англия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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