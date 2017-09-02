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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Алжир
Замбия - Алжир: обзор матча 02 сентября 2017
Замбия
02.09.2017, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
Алжир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Замбия - Алжир
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
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