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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 07 февраля 2017
Бавария
07.02.2017, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
18'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
Р. Родригес
Замена
К. Коман
️️️️
А. Роббен
89'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Д. Коста
87'
76'
Замена
Д. Дидави
️️️️
Р. Базур
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
73'
Желтая карточка
А. Роббен
72'
61'
Замена
М. Гомес
️️️️
П. Нтеп
57'
Желтая карточка
Л. Густаво
45'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Б. Майорал
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
АП
3
Хаби Алонсо
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
20
Виейринья
ПП
9
Борха Майорал
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Юнус Малли
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
15
Хуммельс
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
23
Видаль
3
Алонсо
10
Роббен
11
Коста
6
Алькантара
9
Левандовски
2-1-5-2
1
Кастелс
31
Кнохе
13
Родригес
14
Густаво
20
Виейринья
27
Арнольд
30
Зегуйн
23
Базур
31
Герхардт
29
Нтеп
9
Майорал
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
11
Коста
8
Саншеш
8
Саншеш
11
Коста
10
Роббен
21
Коман
21
Коман
10
Роббен
23
Базур
10
Дидави
10
Дидави
23
Базур
9
Майорал
10
Малли
10
Малли
9
Майорал
29
Нтеп
27
Гомес
27
Гомес
29
Нтеп
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
16
Диего Бенальо
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Бенальо
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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