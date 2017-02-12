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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Белененсеш
Насьональ - Белененсеш: обзор матча 12 февраля 2017
Насьональ
12.02.2017, воскресенье, 19:00
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 1
Завершен
Белененсеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Белененсеш
Желтая карточка
Хота
18'
Начало матча
Статистика матча Насьональ - Белененсеш
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
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Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
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