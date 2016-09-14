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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Боруссия М
Манчестер Сити - Боруссия М: обзор матча 14 сентября 2016
Манчестер Сити
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия М
9'
С. Агуэро
28'
С. Агуэро (П)
77'
С. Агуэро
90+1'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Боруссия М
ГОЛ! 4:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Л. Сане
90'
+1
Замена
К. Ихеначо
️️️️
С. Агуэро
83'
81'
Замена
И. Траоре
️️️️
Л. Штиндль
Замена
Г. Клиши
️️️️
И. Гюндоган
81'
Замена
Л. Сане
️️️️
Р. Стерлинг
79'
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Р. Стерлинг
77'
59'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
Желтая карточка
Н. Отаменди
48'
38'
Замена
Ю. Корб
️️️️
К. Крамер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Агуэро
28'
27'
Желтая карточка
К. Крамер
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Коларов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
19
Фабиан Джонсон
ПП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-2-2-2-1
1
Браво
5
Сабалета
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
16
Навас
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
10
Агуэро
3-2-2-2-1
1
Зоммер
30
Эльведи
15
Кристенсен
17
Вендт
23
Крамер
5
Штробль
19
Джонсон
81
Дауд
28
Хан
13
Штиндль
11
Раффаэл
20
Гюндоган
3
Клиши
3
Клиши
20
Гюндоган
19
Стерлинг
10
Сане
10
Сане
19
Стерлинг
10
Агуэро
17
Ихеначо
17
Ихеначо
10
Агуэро
13
Штиндль
16
Траоре
16
Траоре
13
Штиндль
23
Крамер
4
Корб
4
Корб
23
Крамер
28
Хан
9
Азар
9
Азар
28
Хан
Остались в запасе
Манчестер Сити
Боруссия М
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
3
Нолито
ЦФ
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Манчестер Сити - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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