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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Интер
Спарта - Интер: обзор матча 29 сентября 2016
Спарта
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
3 : 1
Завершен
Интер
7'
В. Кадлец
25'
В. Кадлец
76'
М. Холек
71'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Интер
Желтая карточка
М. Пулькраб
90'
+2
Замена
Д. Лафата
️️️️
А. Чермак
88'
Желтая карточка
В. Кадлец
80'
Желтая карточка
Л. Юлиш
78'
ГОЛ! 3:1!
М. Холек
Пас отдал
О. Мазух
76'
75'
Вторая желтая
А. Раноккия
Замена
М. Пулькраб
️️️️
М. Кадлец
74'
71'
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
Пас отдал
Эдер
70'
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Ньюкури
Замена
Л. Юлиш
️️️️
М. Фридек
66'
63'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Кандрева
Желтая карточка
М. Фридек
58'
56'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Д. Д'Амброзио
46'
Желтая карточка
А. Раноккия
ГОЛ! 2:0!
В. Кадлец
Пас отдал
М. Фридек
25'
ГОЛ! 1:0!
В. Кадлец
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Томаш Коубек
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
47
Алеш Чермак
ПП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Давид Голоубек
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
23
Эдер
ЛФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
31
Лорис Дзонта
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-2-3-1
40
Коубек
95
Хользер
25
Холек
3
Мазух
3
Кадлец
15
Караваев
9
Докал
17
Фридек
47
Чермак
77
Кадлец
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
24
Мурильо
13
Мянго
30
Мело
87
Кандрева
11
Банега
27
Ньюкури
8
Паласио
23
Эдер
3
Кадлец
10
Пулькраб
10
Пулькраб
3
Кадлец
47
Чермак
21
Лафата
21
Лафата
47
Чермак
17
Фридек
39
Юлиш
39
Юлиш
17
Фридек
87
Кандрева
5
Перишич
5
Перишич
87
Кандрева
33
Д'Амброзио
14
Ансальди
14
Ансальди
33
Д'Амброзио
27
Ньюкури
9
Икарди
9
Икарди
27
Ньюкури
Остались в запасе
Спарта
Интер
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
Главный тренер
Давид Голоубек
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
33
Милан Кадлец
ЦЗ
52
Даниэль Кестль
ЦЗ
10
Филип Гавелка
АП
Остались в запасе
31
Лорис Дзонта
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
Главный тренер
Давид Голоубек
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Спарта - Интер
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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