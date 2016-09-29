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Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Вильярреал
ФКСБ - Вильярреал: обзор матча 29 сентября 2016
ФКСБ
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
19'
С. Муниру
9'
Р. Борре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Вильярреал
Замена
Д. Попеску
️️️️
Вильям
89'
82'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Р. Борре
Замена
А. Яколиш
️️️️
А. Попа
77'
Замена
Ф. Тэнасе
️️️️
Б. Голубович
77'
76'
Желтая карточка
А. Н'Диайе
74'
Желтая карточка
А. Рукавина
73'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Д. Черышев
63'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Пато
55'
Желтая карточка
Р. Борре
ГОЛ! 1:1!
С. Муниру
19'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Борре
Пас отдал
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
29
Вильям
ЦП
10
Фернандо Болдрин
АП
55
Александру Бурчану
ПП
14
Боян Голубович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
6
Джонатан
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
20
Влад Аким
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-5-1-1
1
Ницэ
30
Тамаш
15
Момчилович
14
Тошка
70
Муниру
19
Мок
77
Попа
29
Вильям
55
Бурчану
10
Болдрин
14
Голубович
4-3-1-2
1
Андрес
23
Бонера
37
Мусаккио
2
Рукавина
3
Анхель
6
Джонатан
21
Н'Диайе
21
Бруно
90
Черышев
12
Пато
19
Борре
14
Голубович
9
Тэнасе
9
Тэнасе
14
Голубович
77
Попа
70
Яколиш
70
Яколиш
77
Попа
29
Вильям
24
Попеску
24
Попеску
29
Вильям
90
Черышев
21
Сориано
21
Сориано
90
Черышев
12
Пато
70
Кастильехо
70
Кастильехо
12
Пато
19
Борре
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Борре
Остались в запасе
ФКСБ
Вильярреал
33
Эдуард Станчу
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
20
Влад Аким
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
3
Богдан Митря
ЦЗ
20
Влад Аким
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча ФКСБ - Вильярреал
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
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