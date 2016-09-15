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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Аустрия
Астра - Аустрия: обзор матча 15 сентября 2016
Астра
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа E, 1 тур
2 : 3
Завершен
Аустрия
18'
Д. Алибек
74'
К. Сэпунару
16'
Р. Хольцхаушер (П)
33'
К. Фрайсенбихлер
58'
А. Грюнвальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астра - Аустрия
Желтая карточка
Д. Алибек
85'
82'
Замена
О. Кайоде
️️️️
К. Фрайсенбихлер
79'
Красная карточка
Л. Родтпуллер
Замена
Д. Флоря
️️️️
Д. Буджемаа
76'
ГОЛ! 2:3!
К. Сэпунару
Пас отдал
К. Будеску
74'
62'
Замена
Л. Венуто
️️️️
Ф. Пирес
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Грюнвальд
Желтая карточка
Жералду
57'
Замена
Т. Сето
️️️️
Д. Никулаэ
45'
Замена
В. Никоарэ
️️️️
Ф. Ловин
45'
Желтая карточка
Ж. Мораис
44'
37'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Д. де Паула
33'
ГОЛ! 1:2!
К. Фрайсенбихлер
Пас отдал
А. Грюнвальд
24'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
ГОЛ! 1:1!
Д. Алибек
Пас отдал
К. Будеску
18'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Флорин Ловин
ЦП
10
Константин Будеску
АП
24
Дамьен Буджемаа
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
23
Давид де Паула
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
10
Александр Грюнвальд
АП
15
Таркан Сербест
ПП
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
19
Мансали Бубакар
АП
8
Такаюки Сето
ПП
33
Влатко Лазич
ПП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-3-1-2
1
Лунг
4
Фабрисио
2
Жералду
22
Сэпунару
13
Мораис
80
Тейшейра
20
Ловин
24
Буджемаа
10
Будеску
7
Алибек
21
Никулаэ
1-5-3-1
31
Хаджикич
33
Родтпуллер
15
Сербест
23
де Паула
5
Филипович
25
Саламон
18
Тажури
10
Хольцхаушер
10
Грюнвальд
14
Пирес
30
Фрайсенбихлер
24
Буджемаа
11
Флоря
11
Флоря
24
Буджемаа
21
Никулаэ
8
Сето
8
Сето
21
Никулаэ
20
Ловин
17
Никоарэ
17
Никоарэ
20
Ловин
14
Пирес
11
Венуто
11
Венуто
14
Пирес
23
де Паула
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
23
де Паула
30
Фрайсенбихлер
80
Кайоде
80
Кайоде
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Астра
Аустрия
12
Георге Гаврилас
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
19
Мансали Бубакар
АП
33
Влатко Лазич
ПП
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
19
Мансали Бубакар
АП
33
Влатко Лазич
ПП
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Астра - Аустрия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Андреас Экберг
Стадион:
Национальный
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