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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Янг Бойз - АПОЭЛ
Янг Бойз - АПОЭЛ: обзор матча 20 октября 2016
Янг Бойз
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
3 : 1
Завершен
АПОЭЛ
18'
Г. Оаро
52'
Г. Оаро
82'
Г. Оаро (П)
14'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - АПОЭЛ
Замена
К. Дуа
️️️️
Й. Раве
88'
Замена
М. Фрай
️️️️
Г. Оаро
84'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Г. Оаро
82'
Замена
Л. Бертоне
️️️️
Т. Шик
80'
78'
Замена
Р. Брессан
️️️️
Ф. Бертольо
72'
Желтая карточка
Ж. Миланов
68'
Замена
Я. Янниотас
️️️️
Вандер
Желтая карточка
С. фон Берген
54'
Пенальти не реализован!
Г. Оаро
52'
ГОЛ! 2:1!
Г. Оаро
52'
51'
Желтая карточка
Г. Меркис
50'
Замена
Г. Меркис
️️️️
Карлао
42'
Желтая карточка
П. Сотириу
Желтая карточка
Д. Закария
36'
Желтая карточка
К. Нуху
26'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
25'
ГОЛ! 1:1!
Г. Оаро
Пас отдал
Т. Шик
18'
14'
ГОЛ! 0:1!
Г. Эфрем
Пас отдал
Винисиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
22
Йорик Раве
ПП
14
Юя Кубо
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
77
Вандер
ЦП
16
Винисиус
ЦП
26
Нуну Мораиш
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ПП
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Томас Кристиансен
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
14
Милан Гаич
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
АПОЭЛ
78
Урко Пардо
ВР
30
Георгис Меркис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
4-1-4-2
38
Мвого
26
Лецяск
5
фон Берген
20
Бургос
4
Нуху
6
Закария
13
Шик
35
Жуниор
23
Суттер
22
Раве
99
Оаро
14
Кубо
4-5-1
24
Ватерман
21
Миланов
50
Карлао
23
Астис
3
Лаго
7
Эфрем
16
Винисиус
26
Мораиш
18
Бертольо
77
Вандер
79
Сотириу
22
Раве
9
Дуа
9
Дуа
22
Раве
13
Шик
6
Бертоне
6
Бертоне
13
Шик
99
Оаро
9
Фрай
9
Фрай
99
Оаро
77
Вандер
70
Янниотас
70
Янниотас
77
Вандер
50
Карлао
30
Меркис
30
Меркис
50
Карлао
18
Бертольо
88
Брессан
88
Брессан
18
Бертольо
Остались в запасе
Янг Бойз
АПОЭЛ
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
78
Урко Пардо
ВР
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Томас Кристиансен
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
21
Ален Роша
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
14
Милан Гаич
ЦП
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
18
Костакис Артиматас
ЦП
11
Нектариос Александру
ЦП
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Томас Кристиансен
Статистика матча Янг Бойз - АПОЭЛ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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