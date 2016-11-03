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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Фенербахче - Манчестер Юнайтед: обзор матча 03 ноября 2016
Фенербахче
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
2 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
2'
М. Сов
59'
Д. Ленс
89'
У. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Соуза
90'
+5
89'
ГОЛ! 2:1!
У. Руни
Пас отдал
А. Эррера
Замена
И. Кейбаши
️️️️
М. Сов
87'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
85'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
А. Потук
82'
73'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
М. Шкртел
71'
Замена
Э. Эменике
️️️️
В. Шен
68'
61'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Рэшфорд
ГОЛ! 2:0!
Д. Ленс
59'
Желтая карточка
А. Потук
56'
45'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
В. Демирель
43'
30'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
П. Погба
19'
Желтая карточка
А. Эррера
13'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Пас отдал
Х. Али Калдырым
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Соуза
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
4
Алпер Потук
АП
5
Мехмет Топал
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
3-2-4-1-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
24
Кьер
20
Бургос
2
Озбайраклы
11
Посо
17
Ленс
5
Соуза
20
Шен
5
Топал
4
Потук
17
Сов
4-1-2-1-2
43
Де Хеа
36
Дармиан
23
Шоу
5
Рохо
17
Блинд
14
Шнейдерлен
21
Эррера
8
Погба
9
Рэшфорд
32
Руни
9
Марсьяль
17
Сов
12
Кейбаши
12
Кейбаши
17
Сов
4
Потук
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
4
Потук
20
Шен
10
Эменике
10
Эменике
20
Шен
9
Рэшфорд
22
Мхитарян
22
Мхитарян
9
Рэшфорд
14
Шнейдерлен
64
Мата
64
Мата
14
Шнейдерлен
8
Погба
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
8
Погба
Остались в запасе
Фенербахче
Манчестер Юнайтед
1
Фабиано
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
17
Мирослав Стох
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фенербахче - Манчестер Юнайтед
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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