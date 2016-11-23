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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия М - Манчестер Сити
Боруссия М - Манчестер Сити: обзор матча 23 ноября 2016
Боруссия М
23.11.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
23'
Раффаэл
45+1'
Д. Сильва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Манчестер Сити
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
84'
Желтая карточка
Раффаэл
71'
Желтая карточка
Т. Янчке
69'
68'
Замена
Б. Санья
️️️️
Р. Стерлинг
63'
Вторая желтая
Фернандиньо
Замена
Я. Вестергор
️️️️
М. Дауд
60'
Вторая желтая
Л. Штиндль
51'
Желтая карточка
М. Дауд
49'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Де Брюйне
43'
Желтая карточка
Фернандиньо
Замена
Й. Хофманн
️️️️
И. Траоре
41'
ГОЛ! 1:0!
Раффаэл
23'
Желтая карточка
Л. Штиндль
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
81
Махмуд Дауд
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
5
Фернандиньо
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
15
Кристенсен
24
Янчке
30
Эльведи
5
Штробль
19
Джонсон
81
Дауд
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
4-1-3-2
1
Браво
16
Навас
6
Стоунз
30
Отаменди
11
Коларов
20
Гюндоган
11
Де Брюйне
21
Сильва
19
Стерлинг
10
Агуэро
5
Фернандиньо
16
Траоре
7
Хофманн
7
Хофманн
16
Траоре
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
81
Дауд
23
Вестергор
23
Вестергор
81
Дауд
19
Стерлинг
3
Санья
3
Санья
19
Стерлинг
Остались в запасе
Боруссия М
Манчестер Сити
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
22
Нильс Рюттен
ЦЗ
21
Тобиас Зиппель
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Фернандо
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Боруссия М - Манчестер Сити
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Боруссия-Парк
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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