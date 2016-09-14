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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Спортинг
Реал - Спортинг: обзор матча 14 сентября 2016
Реал
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 1 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
89'
К. Роналду
90+4'
А. Мората
48'
Б. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Спортинг
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Х. Родригес
90'
+4
90'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
П. Пембертон
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
89'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Т. Кроос
77'
Желтая карточка
Т. Кроос
75'
73'
Замена
Элиас
️️️️
А. Силва
70'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ж. Мартинш
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
67'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
67'
65'
Желтая карточка
М. Зеегелар
57'
Желтая карточка
В. Карвалью
48'
ГОЛ! 0:1!
Б. Сезар
39'
Желтая карточка
А. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
1
Патрик Пембертон
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Реал
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Спортинг
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
7
Элиас
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
21
Андре
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-1-2-3
1
Касилья
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
4-1-2-1-1
1
Патрисиу
4
Коатес
27
Перейра
35
Семеду
4
Зеегелар
10
Карвалью
11
Сезар
15
Силва
10
Мартинш
12
Дост
8
Кроос
23
Родригес
23
Родригес
8
Кроос
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
15
Силва
7
Элиас
7
Элиас
15
Силва
1
Пембертон
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
1
Пембертон
10
Мартинш
8
Маркович
8
Маркович
10
Мартинш
Остались в запасе
Реал
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
Остались в запасе
34
Бету
ВР
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Реал - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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