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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Металлург Л
Чита - Металлург Л: обзор матча 11 апреля 2009
Чита
11.04.2009, суббота, 12:00
Россия. Первый дивизион, 4 тур
1 : 0
Завершен
Металлург Л
44'
Г. Богю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Металлург Л
Желтая карточка
Е. Городов
Замена
️️️️
А. Фомичев
Замена
️️️️
М. Крейсман
Замена
️️️️
А. Такам
Замена
️️️️
А. Сыропятов
Замена
️️️️
А. Григорян
Замена
️️️️
Г. Богю
Замена
️️️️
С. Щеглов
Замена
️️️️
Р. Гаврюш
Желтая карточка
И. Лесков
ГОЛ! 1:0!
Г. Богю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
1
Евгений Городов
ВР
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
10
Владимир Булатенко
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
0
Максим Крейсман
ЦП
9
Роман Гаврюш
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
0
Георге Богю
ЦФ
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
10
Артур Григорян
ЦФ
11
Максим Обозный
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
2-5-1
32
Бодялов
30
Агрофенин
2
Лесков
8
Щеглов
0
Крейсман
9
Гаврюш
9
Нагибин
10
Булатенко
0
Богю
3-2-3
0
Алексеев
2
Ивченко
9
Фомичев
2
Сыропятов
2
Кренделев
19
Журавлев
0
Такам
11
Обозный
10
Григорян
Остались в запасе
Чита
Металлург Л
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Чита - Металлург Л
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Посещаемость:
4500 из 10200 зрителей (44%)
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