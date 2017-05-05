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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)
Арсенал Т (мол) - Ростов (мол): обзор матча 05 мая 2017
Арсенал Т (мол)
05.05.2017, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 4
Завершен
Ростов (мол)
63'
Н. Мельников
85'
Я. Ивакин
90+3'
Я. Ивакин
57'
Ф. Кондрюков
62'
А. Сиденко
69'
Д. Тананеев
90+2'
Н. Мкртчян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)
90'
+4
Замена
М. Скрынник
️️️️
А. Соболь
ГОЛ! 3:4!
Я. Ивакин
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 2:4!
Н. Мкртчян
89'
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Сиденко
ГОЛ! 2:3!
Я. Ивакин
85'
75'
Замена
Н. Мкртчян
️️️️
И. Захаров
Замена
Р. Изотов
️️️️
Н. Голуб
73'
Замена
К. Меркотан
️️️️
Р. Норматов
71'
69'
ГОЛ! 1:3!
Д. Тананеев
ГОЛ! 1:2!
Н. Мельников
63'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Сиденко
59'
Замена
Д. Карнута
️️️️
Д. Дулаев
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кондрюков
Замена
Н. Голуб
️️️️
Д. Максумов
46'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
А. Потапов
46'
Замена
Д. Доронин
️️️️
В. Стеклов
46'
Замена
Н. Макеев
️️️️
А. Березин
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
31
Алексей Березин
ВР
40
Павел Борисов
ЦЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
80
Рустам Норматов
ЦЗ
17
Джамшед Максумов
ЛВ
5
Александр Осипов
ОП
88
Андрей Потапов
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Ростов (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
27
Илья Захаров
ЦП
60
Алексей Нескоромный
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Арсенал Т (мол)
51
Виталий Ушаков
ВР
35
Никита Макеев
ВР
26
Илья Клементьев
ЦЗ
63
Кирилл Меркотан
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
19
Дмитрий Доронин
ОП
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
Ростов (мол)
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
42
Максим Скрынник
ЦП
47
Денис Карнута
ЦП
74
Норик Мкртчян
ЦП
3-1-3-1-2
31
Березин
40
Борисов
6
Рукас
80
Норматов
5
Осипов
88
Потапов
88
Буранов
20
Стеклов
17
Максумов
17
Аджоев
11
Мельников
3-2-4-1
1
Комиссаров
19
Тананеев
60
Кондрюков
53
Христис
69
Ковалев
33
Сухомлинов
47
Сиденко
27
Захаров
60
Нескоромный
6
Соболь
84
Дулаев
Голуб
9
Изотов
9
Изотов
Голуб
80
Норматов
63
Меркотан
63
Меркотан
80
Норматов
17
Максумов
21
Голуб
21
Голуб
17
Максумов
88
Потапов
20
Ивакин
20
Ивакин
88
Потапов
20
Стеклов
19
Доронин
19
Доронин
20
Стеклов
31
Березин
35
Макеев
35
Макеев
31
Березин
6
Соболь
42
Скрынник
42
Скрынник
6
Соболь
47
Сиденко
77
Киряков
77
Киряков
47
Сиденко
84
Дулаев
47
Карнута
47
Карнута
84
Дулаев
27
Захаров
74
Мкртчян
74
Мкртчян
27
Захаров
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Ростов (мол)
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
51
Виталий Ушаков
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
33
Игорь Веприков
ЦП
59
Кирилл Чернов
ЦП
27
Артем Мингазов
ОП
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
51
Виталий Ушаков
ВР
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Ростов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Павел Пантелеев
(Тула)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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