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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Оренбург (мол)
Спартак М (мол) - Оренбург (мол): обзор матча 02 апреля 2017
Спартак М (мол)
02.04.2017, воскресенье, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
3 : 2
Завершен
Оренбург (мол)
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Статистика матча Спартак М (мол) - Оренбург (мол)
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Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Оренбург (мол)
0 : 1
08.11.2024
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Строгино (мол)
3 : 1
01.11.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 1
25.10.2024
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Мастер-Сатурн
1 : 3
18.10.2024
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Оренбург (мол)
2 : 0
04.10.2024
Балтика (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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Спартак М (мол)
Оренбург (мол)
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
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11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
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5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Клуб Первой лиги забрал тренера у молодежки «Спартака»
28 октября
4
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Молодежное первенство. «Оренбург» и «Краснодар» голов не забили
2018.08.26 09:59
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
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2018.08.12 13:25
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2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Ростов» потерпел поражение от «Оренбурга»
2017.05.20 16:05
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