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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Вадуц
Янг Бойз - Вадуц: обзор матча 02 апреля 2017
Янг Бойз
02.04.2017, воскресенье, 14:45
Швейцария. Суперлига, 26 тур
3 : 2
Завершен
Вадуц
3'
Г. Оаро (П)
90'
М. Фрай
65'
Ф. Мунтвилер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Вадуц
90'
Желтая карточка
Ф. Бургмайер
ГОЛ! 2:1!
М. Фрай
90'
Замена
М. Фрай
️️️️
С. Йосс
82'
82'
Замена
Ф. Бургмайер
️️️️
С. Кукурузович
Желтая карточка
М. Сулеймани
72'
70'
Желтая карточка
Н. Хаслер
65'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мунтвилер
Замена
Й. Раве
️️️️
Т. Шик
45'
Желтая карточка
К. Мбабу
33'
Желтая карточка
Л. Бертоне
29'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Оаро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
38
Ивон Мвого
ВР
39
Свен Йосс
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
13
Торстен Шик
ЦП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
19
Александер Герндт
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
3
Симоне Гриппо
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Йорик Раве
ЦП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
8
Диего Сикконе
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
4-3-2
38
Мвого
39
Йосс
21
Роша
5
фон Берген
43
Мбабу
10
Сулеймани
6
Бертоне
13
Шик
99
Оаро
19
Герндт
2-4-1
21
Боргман
3
Гопель
7
Кукурузович
27
Мунтвилер
3
Гриппо
4
Хаслер
7
Авдияй
13
Шик
22
Раве
22
Раве
13
Шик
39
Йосс
9
Фрай
9
Фрай
39
Йосс
7
Кукурузович
11
Бургмайер
11
Бургмайер
7
Кукурузович
Остались в запасе
Янг Бойз
Вадуц
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
8
Диего Сикконе
ЦП
1
Петер Йеле
ВР
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
23
Лорис Бенито
ЛЗ
1
Марко Вельфли
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
Остались в запасе
8
Диего Сикконе
ЦП
1
Петер Йеле
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Янг Бойз - Вадуц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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