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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
ЦСКА (мол) - Зенит (мол): обзор матча 16 мая 2009
ЦСКА (мол)
16.05.2009, суббота, 14:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 9 тур
2 : 3
Завершен
Зенит (мол)
67'
Д. Рыжов
68'
Г. Болайи Осени
13'
Р. Гиголаев (П)
25'
Р. Гиголаев
85'
А. Орнат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
А. Орнат
ГОЛ! 2:3!
А. Орнат
Желтая карточка
М. Канунников
Замена
А. Орнат
️️️️
М. Канунников
Замена
️️️️
И. Драгунов
Замена
П. Игнатович
️️️️
Е. Стариков
Желтая карточка
Г. Болайи Осени
Замена
Е. Башкиров
️️️️
Р. Гиголаев
ГОЛ! 2:2!
Г. Болайи Осени
ГОЛ! 1:2!
Д. Рыжов
Замена
В. Галыш
️️️️
С. Матяш
Замена
М. Федоров
️️️️
А. Заболотный
Замена
А. Власов
️️️️
И. Джалилов
Желтая карточка
Е. Стариков
ГОЛ! 0:2!
Р. Гиголаев
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Гиголаев
Желтая карточка
А. Никитин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
27
Павел Мочалин
ЦЗ
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
20
Павел Комолов
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
99
Максим Канунников
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
5
Антон Власов
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Зенит (мол)
90
Владимир Мухин
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
88
Виталий Галыш
АП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
3-2-3-2
1
Помазан
4
Никитин
20
Столяренко
85
Григорьев
14
Драгунов
3
Джалилов
10
Калоуда
63
Рыжов
13
Кудрявцев
91
Заболотный
0
Осени
4-3-3
12
Заболотный
98
Петров
0
Гребнев
5
Абдулфаттах
27
Мочалин
20
Комолов
23
Соснин
13
Гиголаев
10
Матяш
87
Стариков
99
Канунников
3
Джалилов
5
Власов
5
Власов
3
Джалилов
91
Заболотный
10
Федоров
10
Федоров
91
Заболотный
99
Канунников
79
Орнат
79
Орнат
99
Канунников
87
Стариков
29
Игнатович
29
Игнатович
87
Стариков
13
Гиголаев
44
Башкиров
44
Башкиров
13
Гиголаев
10
Матяш
88
Галыш
88
Галыш
10
Матяш
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Зенит (мол)
0
Евгений Шеренков
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Главный тренер
Йелле Гус
3
Сергей Костин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
0
Евгений Шеренков
ЦП
12
Станислав Плохих
ВР
20
Алексей Киселев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Остались в запасе
3
Сергей Костин
ЦЗ
90
Владимир Мухин
ВР
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча ЦСКА (мол) - Зенит (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСКА им. Г. Федотова (снесен)
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