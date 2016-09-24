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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
ЦСКА (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 24 сентября 2016
ЦСКА (мол)
24.09.2016, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
18'
Т. Пухов
32'
К. Кучаев
6'
А. Бутенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
88'
Желтая карточка
Р. Куражов
Желтая карточка
К. Кучаев
80'
75'
Замена
А. Вершинин
️️️️
А. Сергеев
Замена
Д. Неплюев
️️️️
Н. Титов
75'
Желтая карточка
М. Алибеков
70'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Ф. Чалов
67'
66'
Замена
Н. Гаджиев
️️️️
А. Бутенко
Замена
А. Станисавлевич
️️️️
Х. Хосонов
63'
58'
Желтая карточка
М. Сулейманов
58'
Замена
Р. Куражов
️️️️
А. Текучев
58'
Замена
А. Шишкин
️️️️
Д. Васенин
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
Т. Пухов
55'
46'
Замена
И. Мартынов
️️️️
И. Насонкин
Замена
П. Овчинников
️️️️
И. Помазун
46'
Замена
Н. Титов
️️️️
И. Олейников
34'
ГОЛ! 2:1!
К. Кучаев
32'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пухов
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Бутенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Краснодар (мол)
16
Денис Адамов
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
21
Андрей Текучев
ОП
10
Александр Сергеев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
14
Денис Васенин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
50
Илья Насонкин
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
98
Павел Овчинников
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
49
Никита Титов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
Краснодар (мол)
39
Матвей Сафонов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
21
Роман Куражов
ПВ
97
Нурик Гаджиев
ЦФ
95
Аслан Вершинин
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Помазун
4
Маклаков
99
Алибеков
19
Кривулькин
18
Кучаев
61
Леонов
80
Хосонов
19
Олейников
7
Пухов
75
Жамалетдинов
63
Чалов
3-1-2-4
16
Адамов
23
Бочко
4
Бородин
9
Назаров
21
Текучев
10
Сергеев
47
Уткин
93
Сулейманов
50
Насонкин
13
Бутенко
14
Васенин
19
Олейников
49
Титов
49
Титов
19
Олейников
80
Хосонов
92
Станисавлевич
92
Станисавлевич
80
Хосонов
7
Пухов
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
7
Пухов
Титов
89
Неплюев
89
Неплюев
Титов
63
Чалов
26
Анисимов
26
Анисимов
63
Чалов
1
Помазун
98
Овчинников
98
Овчинников
1
Помазун
21
Текучев
21
Куражов
21
Куражов
21
Текучев
14
Васенин
97
Шишкин
97
Шишкин
14
Васенин
13
Бутенко
97
Гаджиев
97
Гаджиев
13
Бутенко
50
Насонкин
3
Мартынов
3
Мартынов
50
Насонкин
10
Сергеев
95
Вершинин
95
Вершинин
10
Сергеев
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Краснодар (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
39
Матвей Сафонов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА (мол) - Краснодар (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Октябрь
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