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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Янг Бойз - Шахтер
Янг Бойз - Шахтер: обзор матча 03 августа 2016
Янг Бойз
03.08.2016, среда, 21:15
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Шахтер
120'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
С. Кривцов
Замена
М. Гаич
️️️️
Л. Бертоне
111'
Желтая карточка
С. Суттер
96'
Замена
Ф. Хадергьонай
️️️️
Й. Раве
88'
80'
Желтая карточка
Тайсон
75'
Замена
В. Нем
️️️️
Дентиньо
71'
Желтая карточка
Фред
65'
Желтая карточка
Т. Степаненко
63'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Эдуардо
Замена
Г. Вютрих
️️️️
М. Сулеймани
63'
Желтая карточка
Г. Оаро
52'
Желтая карточка
А. Роша
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
5
Стив фон Берген
ЦЗ
21
Ален Роша
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Леонардо Бертоне
ЦП
23
Скотт Суттер
ЦП
22
Йорик Раве
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
АП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Янг Бойз
1
Марко Вельфли
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
14
Милан Гаич
ЦП
Шахтер
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
2-4-1
5
фон Берген
21
Роша
10
Сулеймани
6
Бертоне
23
Суттер
22
Раве
99
Оаро
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
27
Кривцов
18
Ордец
31
Исмаили
27
Степаненко
11
Тайсон
10
Марлос
7
Фред
9
Эдуардо
31
Дентиньо
10
Сулеймани
5
Вютрих
5
Вютрих
10
Сулеймани
22
Раве
94
Хадергьонай
94
Хадергьонай
22
Раве
6
Бертоне
14
Гаич
14
Гаич
6
Бертоне
27
Кривцов
44
Ракицкий
44
Ракицкий
27
Кривцов
9
Эдуардо
11
Селезнев
11
Селезнев
9
Эдуардо
31
Дентиньо
18
Нем
18
Нем
31
Дентиньо
Остались в запасе
Янг Бойз
Шахтер
1
Марко Вельфли
ВР
Главный тренер
Рафаэль Вики
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
1
Марко Вельфли
ВР
Остались в запасе
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Янг Бойз - Шахтер
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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