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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шахтер - Янг Бойз
Шахтер - Янг Бойз: обзор матча 26 июля 2016
Шахтер
26.07.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Янг Бойз
27'
Бернард
75'
Е. Селезнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Янг Бойз
Замена
Дентиньо
️️️️
Тайсон
77'
ГОЛ! 2:0!
Е. Селезнев
75'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Эдуардо
71'
ГОЛ! 1:0!
Бернард
27'
Начало матча
Статистика матча Шахтер - Янг Бойз
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
- : -
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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Шахтер
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