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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Ворскла
Днепр - Ворскла: обзор матча 13 августа 2016
Днепр
13.08.2016, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
53'
А. Близниченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Ворскла
87'
Желтая карточка
Ю. Коломоец
78'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
В. Полевой
72'
71'
Желтая карточка
В. Чеснаков
56'
Замена
М. Бартулович
️️️️
А. Ткачук
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Близниченко
53'
Желтая карточка
Е. Чеберячко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
14
Владимир Полевой
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Днепр
25
Данил Кучер
ВР
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
21
Младен Бартулович
ЦФ
4-1-1-1
14
Полевой
5
Сваток
7
Лучкевич
14
Чеберячко
89
Политыло
7
Близниченко
97
Баланюк
1-1-3-1
1
Непогодов
17
Чеснаков
19
Ткачук
6
Скляр
82
Ребенок
44
Пердута
26
Коломоец
19
Ткачук
21
Бартулович
21
Бартулович
19
Ткачук
Остались в запасе
Днепр
Ворскла
25
Данил Кучер
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
99
Николай Квасный
ЛЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
35
Богдан Шуст
ВР
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Днепр - Ворскла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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