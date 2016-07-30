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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Олимпик
Волынь - Олимпик: обзор матча 30 июля 2016
Волынь
30.07.2016, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Олимпик
19'
В. Хомченко
58'
О. Герасимюк
72'
А. Поступаленко
90'
В. Федорив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Олимпик
90'
Желтая карточка
А. Поступаленко
90'
ГОЛ! 2:2!
В. Федорив
72'
ГОЛ! 2:1!
А. Поступаленко
69'
Замена
Д. Немчанинов
️️️️
В. Гошкодеря
ГОЛ! 2:0!
О. Герасимюк
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Хомченко
19'
6'
Желтая карточка
Т. Парцвания
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
26
Роман Никитюк
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
Олимпик
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
1-2-4
26
Никитюк
31
Шабанов
7
Герасимюк
94
Хомченко
9
Диденко
7
Мемешев
89
Козьбан
3-4
1
Махарадзе
3
Парцвания
90
Петров
24
Федорив
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
20
Матяж
7
Драченко
99
Гошкодеря
23
Немчанинов
23
Немчанинов
99
Гошкодеря
Остались в запасе
Волынь
Олимпик
Главный тренер
Виталий Кварцяный
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
Остались в запасе
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Олимпик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
Экс-игрок «Локо» Михалик устроил драку на рождественском турнире по футзалу
2020.01.09 13:08
8
Экс-игрок «Локомотива» Михалик анонсировал завершение карьеры
2019.10.22 09:30
6
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
2019.09.12 20:49
10
Михалик может перейти из «Локомотива» в «Волынь»
2018.06.06 23:08
6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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