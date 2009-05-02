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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Арсенал
Портсмут - Арсенал: обзор матча 02 мая 2009
Портсмут
02.05.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
14'
Н. Бендтнер
43'
Н. Бендтнер (П)
59'
К. Вела
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Арсенал
Замена
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
Красная карточка
Н. Памаро
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
А. Бишофф
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Н. Кану
ГОЛ! 0:3!
К. Вела
Замена
Н. Кану
️️️️
Х. Хрейдарссон
Замена
Д. Утака
️️️️
Д. Пеннант
Желтая карточка
С. Кэмпбелл
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Бендтнер
Желтая карточка
А. Аршавин
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Ноэ Памаро
ПЗ
39
Надир Бельхадж
ЛП
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
27
Шон Дэйвис
АП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Карлос Вела
ЛП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
28
Андрей Аршавин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
2
Линвой Примус
ЦЗ
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
10
Амаури Бишофф
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-4-1-1
1
Джеймс
6
Хрейдарссон
25
Дистен
5
Кэмпбелл
3
Памаро
39
Бельхадж
8
Маллинс
26
Хьюз
7
Пеннант
27
Дэйвис
15
Крауч
4-4-2
22
Фабиански
27
Эбуэ
8
Сонг
5
Джуру
3
Санья
32
Уолкотт
21
Рэмзи
15
Денилсон
10
Вела
28
Аршавин
32
Бендтнер
7
Пеннант
7
Утака
7
Утака
7
Пеннант
6
Хрейдарссон
27
Кану
27
Кану
6
Хрейдарссон
32
Уолкотт
10
Бишофф
10
Бишофф
32
Уолкотт
32
Бендтнер
8
Мерида
8
Мерида
32
Бендтнер
Остались в запасе
Портсмут
Арсенал
2
Линвой Примус
ЦЗ
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
1
Вито Манноне
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
2
Линвой Примус
ЦЗ
31
Асмир Бегович
ВР
2
Мартин Крэйни
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Портсмут - Арсенал
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Фрэттон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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