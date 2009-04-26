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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Мидлсбро
Арсенал - Мидлсбро: обзор матча 26 апреля 2009
Арсенал
26.04.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
28'
С. Фабрегас
69'
С. Фабрегас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мидлсбро
Замена
М. Эмнес
️️️️
Д. Алиадьер
Замена
️️️️
Э. МакМахон
Замена
Э. Адебайор
️️️️
С. Фабрегас
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Э. Эбуэ
Замена
А. Джонсон
️️️️
М. Кинг
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
28
Андрей Аршавин
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Мидлсбро
25
Брэд Джонс
ВР
3
Эндрю Тэйлор
ЛЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
29
Энтони МакМахон
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
(К)
ЛП
9
Тунджай Шанли
ЦП
4
Мэттью Бэйтс
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
9
Марлон Кинг
ЦФ
14
Джереми Алиадьер
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Мидлсбро
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
11
Адам Джонсон
ПП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Гиббс
2
Туре
16
Сильвестр
27
Эбуэ
14
Насри
4
Фабрегас
15
Денилсон
32
Уолкотт
32
Бендтнер
28
Аршавин
4-4-2
25
Джонс
29
МакМахон
6
Хут
31
Уитер
3
Тэйлор
19
О'Нил
9
Шанли
4
Бэйтс
19
Даунинг
14
Алиадьер
9
Кинг
32
Уолкотт
5
Диаби
5
Диаби
32
Уолкотт
4
Фабрегас
25
Адебайор
25
Адебайор
4
Фабрегас
9
Кинг
11
Джонсон
11
Джонсон
9
Кинг
14
Алиадьер
11
Эмнес
11
Эмнес
14
Алиадьер
Остались в запасе
Арсенал
Мидлсбро
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
25
Джастин Хойт
ЛЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
10
Афонсо Алвеш
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Арсенал - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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