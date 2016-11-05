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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо - Енисей
Динамо - Енисей: обзор матча 05 ноября 2016
Динамо
05.11.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
12'
И. Темников
44'
И. Темников
31'
И. Гультяев
51'
И. Гультяев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Енисей
90'
+4
Желтая карточка
Нивалдо
90'
+3
Замена
В. Кичин
️️️️
А. Козлов
83'
Замена
М. Комков
️️️️
А. Ломакин
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
Е. Луценко
67'
63'
Замена
Нивалдо
️️️️
А. Алиев
51'
ГОЛ! 2:2!
И. Гультяев
Пас отдал
В. Камеш
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Ташаев
46'
ГОЛ! 2:1!
И. Темников
44'
42'
Желтая карточка
И. Гультяев
Желтая карточка
И. Темников
41'
Замена
С. Драгун
️️️️
М. Кузьмин
38'
Травма
М. Кузьмин
37'
31'
ГОЛ! 1:1!
И. Гультяев
Пас отдал
В. Камеш
21'
Желтая карточка
Н. Чичерин
ГОЛ! 1:0!
И. Темников
Пас отдал
К. Панченко
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Кирилл Панченко
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Азер Алиев
ЛВ
33
Владимирс Камеш
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
15
Азим Фатуллаев
ЦП
90
Александр Ломакин
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
21
Станислав Драгун
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Шунин
11
Темников
44
Рыков
8
Хольмен
18
Морозов
34
Козлов
41
Сапета
6
Кузьмин
8
Панченко
88
Ташаев
48
Луценко
4-1-2-2-1
1
Опарин
4
Чичерин
35
Гультяев
23
Чернов
23
Васильев
33
Камеш
8
Иванов
15
Фатуллаев
90
Ломакин
10
Алиев
32
Козлов
6
Кузьмин
21
Драгун
21
Драгун
6
Кузьмин
88
Ташаев
88
Маркелов
88
Маркелов
88
Ташаев
48
Луценко
9
Бечирай
9
Бечирай
48
Луценко
32
Козлов
2
Кичин
2
Кичин
32
Козлов
90
Ломакин
10
Комков
10
Комков
90
Ломакин
10
Алиев
6
Нивалдо
6
Нивалдо
10
Алиев
Остались в запасе
Динамо
Енисей
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
64
Олег Ланин
ОП
1
Денис Вавилин
ВР
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Динамо - Енисей
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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Динамо
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