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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Шинник
Cибирь - Шинник: обзор матча 03 сентября 2016
Cибирь
03.09.2016, суббота, 12:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
36'
Г. Рухаиа
17'
Д. Дзахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Шинник
90'
Желтая карточка
И. Подоляк
89'
Желтая карточка
П. Евсеев
86'
Желтая карточка
Е. Ятченко
Замена
Е. Качан
️️️️
Н. Глушков
84'
82'
Замена
А. Митасов
️️️️
В. Сиротов
Замена
В. Ларенц
️️️️
Г. Рухаиа
79'
74'
Замена
И. Подоляк
️️️️
М. Земсков
Замена
А. Овсепян
️️️️
В. Азаров
71'
67'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
Д. Дзахов
Замена
А. Коржунов
️️️️
Н. Безлихотнов
66'
59'
Замена
М. Лаук
️️️️
В. Ослоновский
ГОЛ! 1:1!
Г. Рухаиа
36'
30'
Желтая карточка
Д. Дзахов
Желтая карточка
А. Гладышев
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дзахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
47
Никита Глушков
ЦП
77
Максим Андреев
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
99
Владимир Азаров
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
95
Араик Овсепян
ЦП
17
Артем Коржунов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
10
Максим Лаук
ЛВ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
20
Иван Подоляк
ЦФ
4-3-2-1
25
Трунин
5
Кушнирук
3
Плопа
29
Мищенко
28
Магаль
5
Гладышев
47
Глушков
4
Рухаиа
77
Андреев
90
Безлихотнов
99
Азаров
4-1-3-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
24
Гоцук
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
71
Дзахов
37
Ослоновский
81
Низамутдинов
8
Земсков
99
Азаров
95
Овсепян
95
Овсепян
99
Азаров
4
Рухаиа
44
Ларенц
44
Ларенц
4
Рухаиа
90
Безлихотнов
17
Коржунов
17
Коржунов
90
Безлихотнов
47
Глушков
80
Качан
80
Качан
47
Глушков
37
Ослоновский
10
Лаук
10
Лаук
37
Ослоновский
8
Земсков
20
Подоляк
20
Подоляк
8
Земсков
71
Дзахов
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
71
Дзахов
37
Сиротов
9
Митасов
9
Митасов
37
Сиротов
Остались в запасе
Cибирь
Шинник
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
35
Максим Киселев
ВР
8
Александр Макаренко
ЦП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Cибирь - Шинник
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
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