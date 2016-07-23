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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Кубань (ЛФЛ)
Спартак-2 - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 23 июля 2016
Спартак-2
23.07.2016, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
13'
А. Федчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Кубань (ЛФЛ)
Замена
И. Синодзука
️️️️
П. Яковлев
89'
Желтая карточка
М. Филиппов
71'
Замена
А. Руденко
️️️️
А. Федчук
65'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Пантелеев
63'
62'
Замена
М. Майрович
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
А. Гулиев
50'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
48'
46'
Замена
М. Житнев
️️️️
Н. Маляров
Замена
Д. Давыдов
️️️️
З. Бакаев
42'
Желтая карточка
И. Хомуха
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Федчук
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
88
Мозес Олоя
ПП
10
Максим Майрович
ЦФ
3-4-2-1
47
Филиппов
22
Хомуха
13
Гранат
18
Паршивлюк
2
Шанбиев
99
Гулиев
8
Самсонов
83
Пантелеев
77
Бакаев
91
Яковлев
10
Федчук
3-2-2-1-2
99
Дюпин
5
Армаш
28
Байрыев
25
Смирнов
31
Зотов
33
Гапон
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
98
Ильин
91
Яковлев
70
Синодзука
70
Синодзука
91
Яковлев
83
Пантелеев
10
Рудковский
10
Рудковский
83
Пантелеев
10
Федчук
19
Руденко
19
Руденко
10
Федчук
77
Бакаев
88
Давыдов
88
Давыдов
77
Бакаев
7
Маляров
99
Житнев
99
Житнев
7
Маляров
13
Обухов
88
Олоя
88
Олоя
13
Обухов
13
Обухов
10
Майрович
10
Майрович
13
Обухов
Остались в запасе
Спартак-2
Кубань (ЛФЛ)
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Стажила
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Кубань (ЛФЛ)
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Спартак-2
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3 октября
4
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1
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