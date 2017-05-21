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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Эвертон
Арсенал - Эвертон: обзор матча 21 мая 2017
Арсенал
21.05.2017, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
27'
А. Санчес
90'
А. Рэмзи
58'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Эвертон
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
90'
83'
Замена
А. Коне
️️️️
Э. Валенсия
83'
Замена
А. Коне
️️️️
К. Миральяс
73'
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Санчес
68'
Желтая карточка
Р. Холдинг
62'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Г. Джака
62'
61'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Лукаку
Замена
П. Мертезакер
️️️️
Г. Паулиста
53'
Желтая карточка
Г. Паулиста
52'
45'
Замена
Г. Бэрри
️️️️
И. Гуйе
39'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
27'
26'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Т. Дэвис
19'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Красная карточка
Л. Косиельни
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Начо Монреаль
ЛП
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
87
Кевин Миральяс
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
13
Эннер Валенсия
РФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
6
Косиельни
3
Паулиста
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
18
Монреаль
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
3-2-1-3
1
Жоэль
19
Ягиелка
27
Холгейт
3
Бэйнс
5
Гуйе
14
Шнейдерлен
22
Дэвис
13
Валенсия
9
Лукаку
87
Миральяс
3
Паулиста
4
Мертезакер
4
Мертезакер
3
Паулиста
34
Джака
13
Коклен
13
Коклен
34
Джака
4
Санчес
17
Ивоби
17
Ивоби
4
Санчес
5
Гуйе
18
Бэрри
18
Бэрри
5
Гуйе
22
Дэвис
6
Баркли
6
Баркли
22
Дэвис
87
Миральяс
2
Коне
2
Коне
87
Миральяс
Остались в запасе
Арсенал
Эвертон
1
Давид Оспина
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
56
Матеуш Хевельт
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
56
Матеуш Хевельт
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Эвертон
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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