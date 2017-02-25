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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Суонси
Челси - Суонси: обзор матча 25 февраля 2017
Челси
25.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Суонси
19'
С. Фабрегас
72'
Педро
84'
Д. Коста
45+2'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Суонси
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
85'
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
Пас отдал
Э. Азар
84'
81'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
У. Раутледж
80'
Желтая карточка
Л. Фер
76'
Замена
Ж. Айю
️️️️
Т. Кэрролл
Замена
Н. Матич
️️️️
Педро
76'
Желтая карточка
Д. Луис
75'
ГОЛ! 2:1!
Педро
Пас отдал
С. Фабрегас
72'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Г. Сигурдссон
36'
Желтая карточка
М. Ольссон
35'
Желтая карточка
К. Ноутон
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Педро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
26
Элфи Моусон
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
14
Том Кэрролл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
9
Педро
19
Коста
4-1-2-1-2
22
Фабиански
26
Ноутон
6
Фернандес
13
Ольссон
26
Моусон
8
Фер
14
Кэрролл
4
Корк
15
Раутледж
12
Льоренте
10
Сигурдссон
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
9
Педро
18
Матич
18
Матич
9
Педро
15
Раутледж
7
Нарсинг
7
Нарсинг
15
Раутледж
14
Кэрролл
10
Айю
10
Айю
14
Кэрролл
Остались в запасе
Челси
Суонси
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Челси - Суонси
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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