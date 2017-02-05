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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 05 февраля 2017
Лестер
05.02.2017, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
42'
Г. Мхитарян
44'
З. Ибрагимович
49'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
88'
Желтая карточка
Д. Де Хеа
83'
Замена
Э. Янг
️️️️
М. Рэшфорд
77'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Х. Мата
56'
Желтая карточка
П. Погба
55'
Желтая карточка
А. Эррера
49'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
Пас отдал
Г. Мхитарян
46'
Замена
Д. Блинд
️️️️
М. Рохо
Замена
Д. Грей
️️️️
С. Оказаки
46'
Замена
Э. Кинг
️️️️
А. Муса
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Л. Валенсия
42'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
К. Смоллинг
Желтая карточка
К. Фукс
40'
28'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ОП
30
Синджи Оказаки
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шмейхель
28
Фукс
5
Морган
6
Хут
2
Симпсон
4
Ндиди
4
Дринкуотер
30
Оказаки
7
Муса
26
Марез
9
Варди
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
25
Валенсия
6
Смоллинг
3
Байи
5
Рохо
21
Эррера
22
Мхитарян
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
30
Оказаки
10
Грей
10
Грей
30
Оказаки
7
Муса
10
Кинг
10
Кинг
7
Муса
9
Рэшфорд
15
Янг
15
Янг
9
Рэшфорд
5
Рохо
17
Блинд
17
Блинд
5
Рохо
64
Мата
25
Феллайни
25
Феллайни
64
Мата
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
44
Серхио Ромеро
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
16
Майкл Кэррик
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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