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Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 декабря 2016
Кристал Пэлас
14.12.2016, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
66'
Д. МакАртур
45+2'
П. Погба
88'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
88'
ГОЛ! 1:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
П. Погба
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Д. МакАртур
87'
84'
Желтая карточка
М. Рэшфорд
80'
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
У. Руни
Замена
Э. Фрайерс
️️️️
Л. Чхун-Ен
80'
Желтая карточка
Д. Делэйни
72'
71'
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
70'
Желтая карточка
П. Погба
ГОЛ! 1:1!
Д. МакАртур
Пас отдал
Д. Делэйни
66'
52'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Байи
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Желтая карточка
М. Келли
45'
+1
Замена
Д. Ледли
️️️️
М. Фламини
45'
38'
Желтая карточка
М. Рохо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ПП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
32
Уэйн Руни
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
43
Ноор Хьюсин
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
4-4-1-1
13
Хеннесси
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
72
Ли Чхун-Ен
29
Кабай
20
Фламини
11
МакАртур
10
Заа
20
Бентеке
4-3-1-2
43
Де Хеа
3
Байи
4
Джонс
5
Рохо
17
Блинд
21
Эррера
16
Кэррик
8
Погба
64
Мата
11
Ибрагимович
32
Руни
72
Ли Чхун-Ен
3
Фрайерс
3
Фрайерс
72
Ли Чхун-Ен
20
Фламини
16
Ледли
16
Ледли
20
Фламини
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
11
МакАртур
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
3
Байи
36
Дармиан
36
Дармиан
3
Байи
32
Руни
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
32
Руни
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
43
Ноор Хьюсин
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Алан Пардью
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
43
Ноор Хьюсин
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
25
Маруан Феллайни
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Селхарст Парк
Где смотреть матч:
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