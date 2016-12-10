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АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2016
Лестер
10.12.2016, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
4 : 2
Завершен
Манчестер Сити
3'
Д. Варди
5'
Э. Кинг
20'
Д. Варди
78'
Д. Варди
82'
А. Коларов
90'
Нолито
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Желтая карточка
С. Оказаки
90'
+2
Замена
М. Джеймс
️️️️
Р. Марез
90'
+2
90'
ГОЛ! 4:2!
Нолито
Пас отдал
А. Коларов
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Варди
88'
82'
ГОЛ! 4:1!
А. Коларов
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Слимани
78'
ГОЛ! 4:0!
Д. Варди
78'
68'
Замена
Нолито
️️️️
И. Гюндоган
67'
Желтая карточка
Фернандо
58'
Замена
Я. Туре
️️️️
К. Ихеначо
58'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
Р. Марез
57'
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
Пас отдал
Р. Марез
20'
Желтая карточка
Д. Симпсон
19'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кинг
Пас отдал
И. Слимани
5'
ГОЛ! 1:0!
Д. Варди
Пас отдал
И. Слимани
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
3
Бакари Санья
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
42
Яя Туре
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
3
Нолито
ЦФ
3-2-2-1-2
20
Цилер
12
Амарти
5
Морган
6
Хут
28
Фукс
2
Симпсон
10
Кинг
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
19
Слимани
3-3-1-2-1
1
Браво
5
Сабалета
6
Стоунз
11
Коларов
16
Навас
5
Фернандо
3
Санья
20
Гюндоган
21
Сильва
11
Де Брюйне
17
Ихеначо
9
Варди
10
Грей
10
Грей
9
Варди
26
Марез
37
Джеймс
37
Джеймс
26
Марез
19
Слимани
30
Оказаки
30
Оказаки
19
Слимани
17
Ихеначо
42
Туре
42
Туре
17
Ихеначо
16
Навас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
16
Навас
20
Гюндоган
3
Нолито
3
Нолито
20
Гюндоган
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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