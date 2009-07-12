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РПЛ 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик: обзор матча 12 июля 2009
Кубань (ЛФЛ)
12.07.2009, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
44'
А. Тлисов
75'
Д. Траоре
45+3'
Леандро (П)
90+2'
А. Концевой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Концевой
Пас отдал
Р. Калимуллин
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
Х. Драман
Замена
А. Концевой
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 2:1!
Д. Траоре
Пас отдал
А. Байрыев
Желтая карточка
А. Байрыев
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Ф. Мартин Пароди
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Желтая карточка
Ф. Мартин Пароди
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Леандро
Желтая карточка
С. Кайта
ГОЛ! 1:0!
А. Тлисов
Желтая карточка
А. Ушенин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
14
Анри Хагуш
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
5
Александр Хохлов
ПЗ
8
Артур Тлисов
ЛП
0
Хамину Драман
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ЦП
34
Андрей Ушенин
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
2
Сани Кайта
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ПЗ
31
Леандро
ЛП
80
Артем Концевой
ЦП
7
Гогита Гогуа
ЦП
15
Аслан Машуков
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
75
Марат Бикмаев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
13
Казбек Гетериев
ЦП
4-4-2
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
5
Хохлов
8
Тлисов
0
Драман
10
Топчу
34
Ушенин
2
Кайта
15
Траоре
4-4-2
30
Лория
20
Джудович
25
Амисулашвили
15
Кисенков
33
Ятченко
15
Машуков
80
Концевой
7
Гогуа
31
Леандро
0
Пароди
15
Калимуллин
0
Драман
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
0
Драман
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
0
Пароди
75
Бикмаев
75
Бикмаев
0
Пароди
Концедалов
13
Гетериев
13
Гетериев
Концедалов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак-Нальчик
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
85
Богдан Карюкин
ВР
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
37
Артем Долженко
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
85
Богдан Карюкин
ВР
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак-Нальчик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Бобык (Москва)
С. Барабаш (Ставрополь)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:45 (прямая)
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