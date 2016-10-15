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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Суонси
Арсенал - Суонси: обзор матча 15 октября 2016
Арсенал
15.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 2
Завершен
Суонси
26'
Т. Уолкотт
33'
Т. Уолкотт
57'
М. Озил
38'
Г. Сигурдссон
66'
Борха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Суонси
83'
Замена
А. Ранхель
️️️️
М. Барроу
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Санчес
82'
Замена
К. Гиббс
️️️️
М. Озил
82'
71'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
Д. Корк
Красная карточка
Г. Джака
70'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Ивоби
68'
66'
ГОЛ! 3:2!
Борха
Пас отдал
М. Барроу
60'
Замена
Борха
️️️️
Л. Бриттон
ГОЛ! 3:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
57'
48'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
38'
ГОЛ! 2:1!
Г. Сигурдссон
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
33'
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
7
Леон Бриттон
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
77
Моду Барроу
ПП
Главный тренер
Боб Брэдли
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
17
Борха
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
8
Касорла
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-2-2-2
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Амат
6
Фернандес
3
Тэйлор
8
Фер
7
Бриттон
77
Барроу
4
Корк
10
Сигурдссон
15
Раутледж
10
Озил
3
Гиббс
3
Гиббс
10
Озил
17
Ивоби
13
Коклен
13
Коклен
17
Ивоби
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
77
Барроу
22
Ранхель
22
Ранхель
77
Барроу
4
Корк
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
7
Бриттон
17
Борха
17
Борха
7
Бриттон
Остались в запасе
Арсенал
Суонси
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Арсенал - Суонси
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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