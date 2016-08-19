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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 19 августа 2016
Манчестер Юнайтед
19.08.2016, пятница, 22:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
36'
З. Ибрагимович
52'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Замена
К. Смоллинг
️️️️
У. Руни
89'
84'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Ш. Лонг
Замена
А. Эррера
️️️️
А. Марсьяль
82'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Мата
76'
67'
Замена
Ч. Остин
️️️️
С. Дэвис
ГОЛ с пенальти! 2:0!
З. Ибрагимович
52'
ГОЛ! 1:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
У. Руни
36'
12'
Замена
Й. Класи
️️️️
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
25
Маруан Феллайни
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ОП
27
Натан Редмонд
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ПП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Тонда Экерт
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
3
Байи
17
Блинд
25
Феллайни
8
Погба
25
Валенсия
64
Мата
32
Руни
11
Ибрагимович
9
Марсьяль
4-1-3-1-1
17
Форстер
21
Соареш
4
ван Дейк
6
Фонте
23
Таргетт
21
Ромеу
23
Хейбьерг
10
Дэвис
27
Редмонд
10
Тадич
7
Лонг
64
Мата
22
Мхитарян
22
Мхитарян
64
Мата
32
Руни
6
Смоллинг
6
Смоллинг
32
Руни
9
Марсьяль
21
Эррера
21
Эррера
9
Марсьяль
21
Ромеу
8
Класи
8
Класи
21
Ромеу
7
Лонг
16
Родригес
16
Родригес
7
Лонг
10
Дэвис
32
Остин
32
Остин
10
Дэвис
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Тонда Экерт
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Тонда Экерт
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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