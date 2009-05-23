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РПЛ 2026/2027
Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 23 мая 2009
Спартак
23.05.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
11'
Веллитон
51'
Алекс
80'
Н. Баженов
86'
Алекс
88'
Веллитон
90'
И. Старков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
ГОЛ! 5:1!
И. Старков
ГОЛ! 5:0!
Веллитон
Пас отдал
Н. Баженов
ГОЛ! 4:0!
Алекс
Пас отдал
Кариока
ГОЛ! 3:0!
Н. Баженов
Пас отдал
Кариока
Замена
Н. Баженов
️️️️
В. Быстров
Замена
Н. Жиляев
️️️️
Г. Пеев
Замена
Р. Сабитов
️️️️
А. Дзюба
Замена
К. Хуан Родригес
️️️️
М. Фатхи
Замена
Вильям
️️️️
В. Калашников
Замена
С. Волков
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ! 2:0!
Алекс
Желтая карточка
В. Гришин
Желтая карточка
М. Кушев
Желтая карточка
Веллитон
17'
ГОЛ! 1:0!
Веллитон
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Малик Фатхи
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
7
Денис Бояринцев
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
12
Алекс
ЦП
5
Кариока
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
30
Фатхи
39
Штранцль
25
Йиранек
7
Бояринцев
10
Саенко
12
Алекс
5
Кариока
34
Быстров
11
Веллитон
22
Дзюба
4-4-1-1
42
Нарубин
79
Черенчиков
21
Белоруков
6
Калашников
28
Гришин
7
Пеев
18
Дринчич
13
Новакович
10
Старков
20
Жеан Карлос
29
Кушев
30
Фатхи
3
Родригес
3
Родригес
30
Фатхи
22
Дзюба
34
Сабитов
34
Сабитов
22
Дзюба
34
Быстров
32
Баженов
32
Баженов
34
Быстров
7
Пеев
9
Жиляев
9
Жиляев
7
Пеев
6
Калашников
6
Вильям
6
Вильям
6
Калашников
20
Жеан Карлос
1
Волков
1
Волков
20
Жеан Карлос
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Сергей Родионов
41
Максим Шумайлов
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
1
Стипе Плетикоса
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
39
Сергей Ковальчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
71
Давид Дзахов
ЦП
77
Михаил Афанасьев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Родионов
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
В. Булыгин (Волгоград)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая); "Спорт" 21:20 (в записи)
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