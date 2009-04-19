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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 апреля 2009
Амкар-Пермь
19.04.2009, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
16'
И. Черенчиков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
Замена
П. Сикимич
️️️️
М. Кушев
+1
Замена
А. Кучук
️️️️
А. Хагуш
Замена
Вильям
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Ушенин
Замена
И. Старков
️️️️
Ж. Карлос
ГОЛ! 1:0!
И. Черенчиков
Пас отдал
Н. Дринчич
16'
Желтая карточка
В. Боавентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ОП
18
Никола Дринчич
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
20
Жеан Карлос
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Андрей Топчу
(К)
ЛП
0
Хамину Драман
ЦП
11
Алан Касаев
ЦП
2
Сани Кайта
АП
34
Андрей Ушенин
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Иван Старков
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
30
Алексей Кучук
ЦП
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
3-1-3-1-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
13
Новакович
28
Гришин
18
Дринчич
7
Пеев
1
Волков
29
Кушев
20
Жеан Карлос
4-4-1-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
34
Ушенин
0
Драман
11
Касаев
10
Топчу
2
Кайта
15
Траоре
20
Жеан Карлос
10
Старков
10
Старков
20
Жеан Карлос
1
Волков
6
Вильям
6
Вильям
1
Волков
29
Кушев
81
Сикимич
81
Сикимич
29
Кушев
14
Хагуш
30
Кучук
30
Кучук
14
Хагуш
34
Ушенин
28
Байрыев
28
Байрыев
34
Ушенин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Кубань (ЛФЛ)
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Главный тренер
Димитар Димитров
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Амкар-Пермь - Кубань (ЛФЛ)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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3 : 3
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06.05.2018
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Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
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Россия. ФНЛ, 35 тур
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2 : 2
28.04.2018
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Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
С. Барабаш (Ставрополь)
С. Романов (Новосибирск)
Делегат:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Звезда
Посещаемость:
13500 из 17000 зрителей (79%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:45 (прямая)
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