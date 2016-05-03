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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Атлетико
Бавария - Атлетико: обзор матча 03 мая 2016
Бавария
03.05.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
31'
Х. Алонсо
74'
Р. Левандовски
53'
А. Гризманн
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Атлетико
90'
+3
Замена
С. Савич
️️️️
Коке
84'
Пенальти не реализован!
Ф. Торрес
Желтая карточка
Х. Мартинес
83'
82'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Видаль
74'
Замена
К. Коман
️️️️
Д. Коста
73'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ф. Торрес
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
А. Фернандес
Пенальти не реализован!
Т. Мюллер
35'
33'
Желтая карточка
Х. Хименес
ГОЛ! 1:0!
Х. Алонсо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
9
Левандовски
13
Мюллер
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
6
Коке
17
Фернандес
14
Габи
8
Ньигес
9
Торрес
7
Гризманн
11
Коста
21
Коман
21
Коман
11
Коста
6
Коке
15
Савич
15
Савич
6
Коке
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
17
Фернандес
10
Карраско
10
Карраско
17
Фернандес
Остались в запасе
Бавария
Атлетико
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Бавария - Атлетико
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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