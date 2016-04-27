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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Бавария
Атлетико - Бавария: обзор матча 27 апреля 2016
Атлетико
27.04.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бавария
11'
С. Ньигес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бавария
89'
Желтая карточка
А. Видаль
85'
Желтая карточка
М. Нойер
Замена
Т. Парти
️️️️
С. Ньигес
84'
82'
Желтая карточка
М. Бенатиа
75'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
Х. Бернат
69'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Т. Алькантара
64'
Замена
Ф. Рибери
️️️️
К. Коман
39'
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
С. Ньигес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
4-4-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
20
Хименес
20
Хуанфран
14
Габи
17
Фернандес
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Торрес
3-2-2-2-1
1
Нойер
21
Лам
5
Алаба
24
Бернат
88
Мартинес
3
Алонсо
6
Алькантара
23
Видаль
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
8
Ньигес
18
Парти
18
Парти
8
Ньигес
24
Бернат
4
Бенатиа
4
Бенатиа
24
Бернат
21
Коман
7
Рибери
7
Рибери
21
Коман
6
Алькантара
13
Мюллер
13
Мюллер
6
Алькантара
Остались в запасе
Атлетико
Бавария
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Атлетико - Бавария
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Помощники судьи:
Саймон Бек (Англия)
Джейк Коллин (Англия)
Дополнительные помощники:
Энтони Тейлор (Англия)
Андре Марринер (Англия)
Резервный судья:
Гэри Бисуик (Англия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 HD, Матч ТВ
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